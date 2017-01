Falls heute wirklich die Sonne aufgeht, dann beleuchtet sie ein verändertes Land: Wir schreiben Tag 1 n. E. (nach Erwin). Der erste Tag, nachdem Pröll seinen Rücktritt erklärte.

Viele können sich gar nicht mehr an eine Zeit vor Erwin Pröll erinnern. 1992 brachte ja entscheidende politische Veränderungen: Bill Clinton wurde US-Präsident, Pröll Landeshauptmann von NÖ (um nur die zweitwichtigste und die wichtigste zu nennen). Die Filme des Jahres waren „Sister Act“ und „Basic Instinct“, die Austria wurde Meister vor Casino Salzburg und der Admira, das dänische Team wurde, aus dem Urlaub geholt, Fußball-Europameister. Tony Wegas wurde Zehnter beim Song Contest, Wolfgang Lippert moderierte „Wetten, dass..?“, und vier Tage nach Prölls Amtsübernahme wurden FS1 und FS2 in ORF1 und ORF2 umbenannt (ein Zusammenhang ist nicht bewiesen).

Es bleibt die Erinnerung an einen ungewöhnlichen Politiker, der geliebt und gefürchtet wurde und den nicht zuletzt Kabarettisten schätzten: Ein Pröll-Frisuren-Witz funktionierte auch dann, wenn sonst nichts mehr ging.

