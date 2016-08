Hammanonie

Gestern ging es an dieser Stelle um den Gedanken, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, es angesichts großer Probleme einmal zur Abwechslung mit Optimismus zu versuchen.

Unsere Leserin Anna M. steuert dazu folgende Geschichte bei: Bei einem schottischen Wirtschaftsprofessor habe sie einmal gelernt, dass man Menschen in „butters“ und „anders“ einteilen kann. Die „butters“ sagen zu einer Herausforderung ängstlich „ja, aber ...“ (yes, but). Die „anders“ sind anders, denn sie sagen mutig „ja, und ...“ (yes, and).

Das ist eine schöne Überlegung (zumal man bei „butters“ sofort an das englische Wort „butt“ denken muss, also an den A..., der so leicht auf das sprichwörtliche Grundeis geht).

Anna M.s Professor ist Schotte, daher kennt er den dritten Typus nicht, den man vor allem in Österreich in der freien Wildbahn antreffen kann: den Hammanonier. Er sagt zu einer Herausforderung: „Da kunnt ja a jeder kommen, des hamma no nie so gemacht, und vor die Feiertag’ wird sich sowieso nichts mehr ausgehen.“