Grant-Tradition in Gefahr!

Eine Umfrage unter 2000 Wienern, durchgeführt von Wien-Tourismus, erbrachte Brisantes: Demnach fühlen sich zwei Drittel aller Wiener den Touristen gegenüber zu Gastfreundlichkeit verpflichtet.

Das ist natürlich ein besorgniserregendes Ergebnis: Was soll aus dem Tourismus in Wien werden, wenn der Wiener Grant – für einen Großteil der Besucher bekanntlich DIE Wiener Touristenattraktion – offenbar dabei ist, auszusterben? Ja, es kommt noch schlimmer: 92 Prozent der Wiener sind laut Umfrage gerne bereit, Touristen behilflich zu sein. Das bedeutet, wesentliche, gerade von den Urlaubern so geschätzte Aspekte des Wiener Brauchtums drohen in Vergessenheit zu geraten: Etwa die schöne Sitte, Touristen, die nach dem Weg fragen, nach Mödling statt nach Meidling zu schicken.

Wenn das so weitergeht, werden die Wiener die Kulturtechnik des Unfreundlichseins bald ganz verlernen. Touristen, die das traditionelle Wien kennenlernen wollen, müssen dann gegen Aufzahlung von Grant-Gastarbeitern aus Sachsen oder Weißrussland betreut werden.

