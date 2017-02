Entbärungen

Früher dachten ja nicht wenige Kinder, dass Stofftiere wirklich leben, solange es ein Kind gibt, das daran glaubt, dass sie leben. Weswegen man Stofftiere niemals wegschmeißen dürfe! ...

In diesem Sinne muss darauf hingewiesen, dass sich der Teddybär in höchster Gefahr befindet. Die Statistik Austria hat nämlich den Teddy aus dem Warenkorb entfernt. Und zwar deshalb, weil der Teddybär kaum noch gekauft wird. Der Teddy ist damit ein Teil der roten Liste der bedrohten Tierarten, wie übrigens auch Butterkekse (sie sind zu trocken, also Opfer des Klimawandels), MP3-Player und Mikrowellenherde.

Man kann die Rolle des Teddybären beim Erreichen eines halbwegs geglückten Lebens gar nicht hoch genug einschätzen: Für wie viele Kinder war er Freund, Superheld, Wunderwaffe gegen Traurigkeit, böse Träume und Monster unterm Bett? (Und später gegen Liebeskummer?) Alles Dinge, die ein Smartphone kaum leisten kann. Um den Teddybären zu retten, sollte uns fast jedes Mittel recht sein. Wie wäre es mit einer Aufnahme ins Weltkulturerbe?

