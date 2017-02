Wer je bei einem Amateur-Fußballturnier mitgekickt hat, der weiß: Nirgendwo sonst ist der Ehrgeiz so extrem wie im Hobbysport. Da wird gebrüllt, gestritten und gefoult, als handle es sich mindestens um das WM-Finale und nicht um die Partie Lokomotive Bierbauch gegen 2. FC Raucherlunge.

Insofern ist es keine große Überraschung, dass das große Geschäft mit dem Doping nicht bei den Profis, sondern bei den Freizeit-Sportlern gemacht wird (siehe Seite 15). Und zwar bei allen Sportarten und in allen Varianten, was halt die Chemie so an ausdauer- und kraftsteigernden Substanzen im Angebot hat, sagen Experten. Ein Mal die Speisekarte raufrunter, bitte, danke! Ein Mal Luft rein in die Muskeln!

Warum? Aus dem gleichen Grund, warum man ein dicklicheres Auto, einen flacheren Flachbildschirm, eine hellere Weihnachtsbeleuchtungsgirlande braucht: Um den Nachbarn zu übertreffen.

Wenn das Ego Blähungen hat, braucht der Körper oft einfach Doping, um mithalten zu können.

