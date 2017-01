Die Amtseinführung Donald Trumps liegt nun schon ein paar Tage zurück und wirft, auch abseits aller politischen Diskussionen (etwa: warum unterschreiben sieben Männer einen Erlass, der die weiblichen Fortpflanzungsorgane betrifft?), immer noch Fragen auf.

Gut, was in der blauen Tiffany’s-Box war und wohin sie am Ende verräumt wurde, werden wir wohl nie erfahren. Vielleicht aber, warum Chefberaterin Kellyanne Conway als rot-weiß-blauer Nussknacker (in Gucci!) zur Vereidigung kam? Oder ob sich Jackie O., allerorts als Stilvorbild für Melanias Outfit gehandelt, schon im Grab umgedreht hat? Was haben Barack und Michelle am Abend nach der Zeremonie vor dem Schlafengehen besprochen? Warum wählt man für den ersten Tanz auf einem Amtseinführungsball ein Lied, das mit der Zeile "And now the end is near" beginnt? Und wer zur Hölle hatte die Idee, diese grässlichen, goldenen Vorhänge ins Oval Office zu hängen? Da muss man ja schon beim Hinsehen niesen!

Apropos: Am Donnerstag wird Alexander Van der Bellen im Parlament als Bundespräsident angelobt. Ob Margit Fischer schon ein Präsent für ihre Nachfolgerin besorgt hat? Und was wird Lothar Lockl tragen – etwa auch Gucci? Bald haben wir hoffentlich mehr Antworten als Fragen.