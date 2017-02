Vor allem im Empörungs-Hotspot Twitter ist es ja chic geworden, beim Wort Fasching angewidert die Nase zu rümpfen – auf Knopfdruck lustig sein, vielleicht sogar mit Perücke oder falscher Nase, das ist etwas für einfach g’strickte Landeier aus dem Süden Österreichs. Überhaupt, jetzt verkleiden sich auch schon die Kandidaten beim Assinger, und das im Öffentlich-Rechtlichen zur besten Sendezeit. Wo kommen wir denn da hin!

Über die gratis Krapfen, die jeden Faschingdienstag ins Büro geliefert werden, freuen sich dann doch alle. Wenn sie da so liegen, frisch und flaumig und leicht angezuckert, fällt es schon schwer, keinen zu nehmen – leider. Denn vom ersten Bissen bis zum Moment der Reue sind es meist nur ein paar Sekunden. Nein, das liegt in diesem Fall nicht an der zugeführten Kalorienmenge (ich erspare Ihnen die exakte Zahl). Der Krapfen, das wissen nur die wenigsten, ist nämlich nichts anderes als eine Parabel auf das Leben: Zuerst passiert lange nix, und dann, ganz plötzlich, kommt alles auf einmal.

Umgelegt auf den Krapfen heißt das: Alles pickt – die Finger, der Schreibtisch, die Haare (tatsächlich!). Ja, ohne Marillenmarmelade wäre das Krapfenessen um einiges einfacher. Aber wahrscheinlich auch nur halb so spannend.