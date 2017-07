Die kleinen Dinge

Ein Straßenmusikant, der sein Instrument mit so viel Freude und Inbrunst spielt, dass man gar nicht anders kann, als ein wenig beschwingter weitergehen.

Ein Zeitungsverkäufer, der einer Stammkundin eines Tages einfach so ihre Lieblingszeitschrift in die Hand drückt und – als sie ihn verwirrt ansieht – lächelnd erklärt "Einfach so", worauf die Frau, die gerade noch ziemlich griesgrämig dreingeblickt hat, freudig zurückstrahlt.

Ein offenbar wohnungsloser Mann in einer Hauseinfahrt, der einem SUV-Fahrer mit Einparkproblemen Handzeichen gibt, damit dieser sicher in die Parklücke findet, woraufhin der Mann mit Anzug und Aktentasche dankbar nickt und nach dem Aussteigen dem Mann ein wenig Kleingeld reicht.

Eine adrett gekleidete ältere Dame, die sich zu einem obdachlosen Menschen, der in der prallen Sonnenhitze sitzt, hinunterbeugt und sagt: "Na geh’n S’, is’ erna da nicht zu heiß? Wollen Sie nicht woanders hingehen?" und ihm eine Flasche Mineralwasser reicht, die der Mann dankend entgegennimmt.

Oftmals sind es die kleinen Gesten,die gute Laune machen, die einem aus dem Alltagsgrant herausholen und einem zeigen, dass das Leben doch schön ist.