Inspektor gibt's kan

Das Fernsehen, stets auf der Suche nach publikumswirksamen Formaten, hat einen neuen Quotenhit entdeckt. Eine Krimi-Serie. Die erste Folge, gesendet vor einer Woche, fand mehr als 300.000 Zuschauer, und das, obwohl sie erst im Spätabendprogramm lief. Die zweite Episode hatte kaum weniger Publikum.

Und das, obwohl die neue Serie gar nicht einmal so neu ist. Genau genommen sind die Dreharbeiten sogar schon 41 Jahre her. Die Rede ist von „Kottan ermittelt“: Die satirische Polizei-Serie, die gerade zum x-ten Mal wiederholt wird, sorgt auch vier Jahrzehnte nach der Erstausstrahlung für hohe Einschaltquoten im ORF.

Die jetzt gezeigten ersten beiden Folgen („Hartlgasse 16a“ und „Der Geburtstag“), bei denen noch Peter Vogel den Major Kottan spielte, sind mit Abstand die besten. Blödeleien gibt es kaum, die Geschichten sind sorgfältig ausgearbeitete und inszenierte, gallige Milieustudien aus dem grauen Wien der Siebzigerjahre, unterlegt mit Georg Danzers hinreißenden Liedern. Ganz große TV-Kunst!

