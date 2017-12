Käse macht glücklich, erklärte Dr. Christine Reiler in „Guten Morgen Österreich“. Und zwar wegen des Casomorphins, das beim Verdauen von Käse entsteht, einen sehr komischen Namen hat und angeblich berauschend wirkt.

♦♦♦

Warum Österreich so ist, wie es ist, konnte man beim „Runden Tisch“ der Parlaments-Klubobleute im ORF sehen: Fünf Männer krähten aufgeregt durcheinander und hackten aufeinander ein. Matthias Strolz von den Neos bewies wenigstens herben Humor, als er zum FPÖ-Klubobmann sagte: „Ich fordere Sie zu einer Mensur, wenn Sie mich weiter so anpöbeln“ (möglicherweise werden „Runde Tische“ ja künftig im Sportfernsehen übertragen). Fazit: Selten zuvor hätte man so dringend eine Runde Käsebrote gebraucht.

♦♦♦

Käse macht übrigens auch süchtig, warnte Frau Dr. Reiler. Wenn das alles so weitergeht, stehen den Emmentaler- und Gouda-Dealern entlang der U6 glänzende Geschäfte bevor. (Von Blauschimmel gar nicht zu reden.)

Guido Tartarottis Kabarettprogramm "Selbstbetrug für Fortgeschrittene" ist am 9. Jänner 2018 im Orpheum Wien zu sehen, am 13. Jänner in der Kulturwerkstatt Kottingbrunn, am 31. Jänner im Theater am Alsergrund und am 21. Februar im Kabarett Niedermair.