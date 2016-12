Fast alle Jahresrückblicke sind sich einig, dass 2016 ein fürchterliches Jahr war. Rund um den Globus bebte die Erde, sowohl im übertragenen Sinne (Türkei oder USA), als auch im wörtlichen (wie in Italien). Jetzt ist es allerdings eine alte Angewohnheit der Erde, gelegentlich zu beben, und die Menschheit wird ihr das kaum abgewöhnen können, zumal sie selbst gewöhnt ist, sich ständig zu verändern. Der endlose Wandel ist Teil des Gesamtpakets namens Leben – erst das Menschlein entscheidet durch seine Reaktion, ob alles besser oder schlechter wird. Leichter, so glaube ich jedenfalls, werden die kommenden Jahre sicher nicht. Donald Trump wurde noch nicht mal vereidigt und die Erdogans wie Putins haben gerade erst losgelegt, da werden wir uns noch wundern, was alles möglich ist. Der Tod vieler großer Gestalten des 20. Jahrhunderts dürfte kein 2016er Phänomen bleiben, sondern eine ganz normale demografische Entwicklung: das Abtreten der Babyboomer. Von denen gibt es viele, und unter den vielen viele viel zu Gute. Dass Dylan den Nobelpreis, DiCaprio den Oscar und Ronaldo den Europameistertitel bekommen haben, könnte man so interpretieren, dass die Götter den Olymp verließen, woraufhin dort ein Selbstbedienungsrestaurant eröffnet hat. Und wenn Brangelina die Kernspaltung in zwei Einzelpersonen unternahmen, welche große romantische Liebe ist nicht gefährdet? Die Großwettervorhersage ist also nüchtern betrachtet wenig optimistisch, doch ist es nicht eine der banalsten Volksweisheiten, dass es kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung gibt? Vielleicht sollten wir also das versuchen, was wir als Gesellschaft 2016 nicht allzu gut geschafft haben: voll gegenseitigem Respekt und Wertschätzung zusammenhalten. Ab heute. Sonst kommt das Christkind nicht.

PS: Frohes neues Jahr!



