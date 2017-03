Wie Hermann Maier hat es nun auch Marcel Hirscher auf unglaubliche 14 Weltcup-Kugeln gebracht. Und damit zum x-ten Mal die Diskussion befeuert, wer denn der Größte sei. Zum x-ten Mal kann es darauf keine seriöse Antwort geben, weil die beiden zu unterschiedlich sind. So war der kühne Speedspezialist Maier, der sich in Landescup-Rennen noch mit Marcels Vater gematcht hatte, erst in einem Alter in den Weltcup gekommen, in dem das Torlaufgenie Hirscher schon Gesamtweltcupsieger war. Feststeht, dass deren Herkunftsland die Sportregion Nummer 1 ist.

Maier ist Salzburger. Hirscher ist Salzburger. Die zur Jahrhundertsportlerin gewählte Annemarie Moser ist Salzburgerin. Petra Kronberger, die als einzige ÖSV-Dame in fünf Disziplinen gewann, ist Salzburgerin. Anna Veith ist Salzburgerin. Der letzte österreichische Abfahrtsweltmeister (Michael Walchhofer) ist Salzburger. Hannes Reichelt ist Salzburger. Skisprung-Doppelweltmeister Stefan Kraft ist Salzburger. Die beste österreichische Langläuferin (Teresa Stadlober) ist Salzburgerin. Usw., usw.

Der Fußballmeister wird auch Salzburg heißen. Und in der Junioren-Champions-League spielen morgen in Salzburg die Talente aus der Red-Bull-Vorzeigeakademie gegen Atlético Madrid bereits im Viertelfinale. Nur der Mann (Dietrich Mateschitz), der den Kickern Flügeln verlieh und von dem auch Hirscher Euro aus der Dose bezieht, ist ... Steirer.