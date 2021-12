Ich habe Omikron, und was dann passierte

Tag 1: Der erste Test

Ich habe den Gurgeltest zur Sicherheit gemacht. Ein Bekannter teilte mir mit, dass er einen positiven Antigen-Test habe. Ich lief sofort zur nächsten Apotheke, zum Antigen-Schnelltest. Ich warte lange auf das Ergebnis, das normalerweise per SMS innerhalb von 20 Minuten kommt. Natürlich malt man sich in diesen Minuten aus, warum es diesmal länger dauert. Die reden sicher grade mit den Behörden, so meine Vermutung. Ich starte also nochmals zur Apotheke durch. Man habe das Ergebnis noch nicht versandt, aber alles sei in Ordnung.

Negativ also, oder "nicht nachweisbar" wie am Bericht steht. Dennoch will ich auf Nummer sicher gehen. Gurgeltest mit "Alles gurgelt" in Wien, das beste Service des Landes. Es ist schon abends, ich gebe den Test vor 9 Uhr früh des nächsten Tages ab. Normalerweise kommt das Ergebnis noch am Abend, diesmal nicht. Ich habe keinerlei Symptome und werde auch nie welche haben.

Tag 2: Das positive Ergebnis

Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man bisher circa 50 Mal den Testbericht von "Alles gurgelt" am Handy geöffnet hat und plötzlich "NACHGEWIESEN" auf dem Blatt steht. Ein zweites Mal hinschauen, alles nochmals kontrollieren. Sch..., es stimmt. Wenig später meldet sich schon das Gesundheitsamt einer niederösterreichischen Bezirkshauptstadt. "Ich habe hier einen positiven Test von Ihnen", so die Dame am Telefon. "Bitte begeben Sie sich rasch in Quarantäne".

Die Mitarbeiterin wirkt kompetent und freundlich. Das ist gut in so einer Situation. Wir reden über allfällige K1-Personen, über die Familienmitglieder, die Wohnsituation, ob ich mich hier wirklich isolieren könne. ich beschreibe der Frau unsere Wohnung. "Ok, geht klar". Wenige Minuten später ist der Bescheid da. Mit Contact-Tracing-Liste, Verhaltensanweisungen, ein Protokoll für Symptome. Ich vereinbare einen Test noch am gleichen Tag bei der behördlichen Teststraße - und begebe mich dann in die Einsamkeit.