Fürsten, die ein wenig Sicherheit geben

Vier Landtagswahlen – und vier Mal haben nicht Parteien, sondern unterschiedliche Persönlichkeiten gewonnen. Wichtigstes Wahlmotiv waren Frau Mikl-Leitner und die Herren Platter, Kaiser und jetzt Haslauer. Die Unsicherheit wächst, da bieten starke Politiker ein Stück Stabilität, das dringend gesucht wird. Als „Fürsten der Finsternis“, wie Neos-Chef Matthias Strolz gerne über Landeshauptleute spottet, weil sie ihre große Macht für die Verweigerung von Reformen einsetzen würden, werden sie nicht empfunden.

Wilfried Haslauer konnte in Salzburg einen imposanten Wahlerfolg feiern. So wie seine Kollegen hat er das Gefühl vermittelt, dass er in bewegten Zeiten Schutz bietet: Schutz vor zu viel Veränderung, Schutz vor allzu schnellen und radikalen Reformen. Bei Haslauer kam dazu, dass er nach dem Finanzskandal den Willen nach Aufklärung, Anstand und eben Stabilität gezeigt hat.

Interessant war die Glückwunschadresse des Kollegen aus Oberösterreich, Thomas Stelzer, an Haslauer: „Das Wahlergebnis macht klar, dass sich konsequente Arbeit für das Bundesland auszahlt.“ Genau, es geht um das Bundesland, weniger um die Arbeit der Bundes-ÖVP, die ja türkis ist, während sich Haslauer weiter als Schwarzer bezeichnet.

Haslauer ist nicht der Typ, der Richtung Wien schimpft oder Reformvorhaben, die die Länder schwächen würden, vorab kritisieren würde. Aber die erfolgreichen ÖVP-Landeshauptleute werden sehr selbstbewusst in die Verhandlungen gehen, die jetzt endlich beginnen müssen. Da geht es zunächst um die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern. Justizminister Josef Moser, der heute gesundet in sein Amt zurückkehrt, hat ja einiges vor. Er wird massiv darauf drängen, dass in allen Fällen, wo die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern unklar oder aufgeteilt sind, eine Klärung herbeigeführt wird. Und Moser hat den – durch Rücktrittsdrohungen verstärkten – Ehrgeiz, Ideen aus seiner Zeit als Rechnungshofpräsident umzusetzen. Etwa einen bundesweiten Plan für die Spitäler, der den Einfluss der Länder zurückdrängt und weit mehr einsparen würde, als eine oberflächliche Krankenkassenreform.