Fan-Aufregung in Spielberg: Ein Alarmzeichen, aber kein Skandal

303.000 Menschen, und damit mehr, als im Burgenland leben, besuchten in den vergangenen drei Tagen den Red-Bull-Ring. Dass ein Rekordwochenende in der Formel 1 auch den einen oder anderen Chaoten mehr als sonst anlockt, ist fast schon logisch. Eine Entschuldigung für die am Sonntag in Spielberg aufgetauchten Berichte, wonach es auf den Tribünen zu rassistischen und homophoben Ausschreitungen sowie zu sexuellen Belästigungen gekommen sein soll, darf das dennoch nie sein.

Auch der Umstand, dass den Behörden weder Anzeigen noch Beschwerden vorliegen, tut nicht viel zur Sache. Man kennt dieses Phänomen der Scham und Ohnmacht bei den Opfern nur allzu gut aus anderen Gesellschaftsbereichen. Von einem Versagen der Sicherheitskräfte in Spielberg kann dennoch keine Rede sein.