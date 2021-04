Der Prototyp des Journalisten

Hugo Portisch zu treffen: Das war immer ein Vergnügen. Auch deshalb, weil er so herzlich lachen konnte. Und weil ich nie einen unzynischeren Kollegen kennengelernt habe. Nie einen wie ihn, der so durch und durch an Österreich, an Europa und auch an den Journalismus glaubte. Auch nie jemanden, der Geschichte so spannend darstellen konnte. Er hat ganz Österreich mit seiner gesten- und pointenreichen Art dazu gebracht, was die Schule oft nicht schaffte: Interesse an der eigenen Geschichte zu wecken. Selbst im hohen Alter blieb er ein Quell der Geschichte und Geschichten. Natürlich war er dadurch auch ein Fundus an Anekdoten über legendäre Altpolitiker. In einem Interview verriet er mir sogar, wie er als einstiger Mitarbeiter des österreichischen Informationsdienstes in New York in den Fünfzigerjahren ein Gespräch des österreichischen Kanzlers Julius Raab fingiert hatte – und zwar gemeinsam mit dessen Sekretär. „Österreich auf der Seite eins der New York Times – ein Riesenerfolg“ schwärmte Portisch viele Jahrzehnte später lachend. Raab (der nicht Englisch konnte und überhaupt keine Interviews gab) wunderte sich nicht einmal darüber. Im letzten Interview, das er mir im Oktober gab, plädierte er dafür, Russland als europäisches Land zu sehen.