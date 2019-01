Groß ist die Aufregung.

Allerdings nicht um etwas Lebenswichtiges

– keine Angst, wir befinden uns immer noch in Österreich. Es geht um die Neubesetzung des Leitungspostens der spanischen Hofreitschule. Also genau genommen um die Frage: Wer wird Chef der Pferde? Postenschacher steht im Raum, eine Ungeeignete werde in den Sattel gesetzt, sagen die einen, die anderen sehen das als unzulässige Prinzipienreiterei.

Ein Pferd, ein Pferd, Österreich für ein Pferd:

Das Thema geht bei uns immer gut. Polizeipferde, das (verbotene) Pferd im Regionalzug, Leberkäs-Verbot in der U-Bahn – eine zum Wiehern komische Operette ist immer garantiert.

Irgendwie ist das beruhigend: Wir Österreicher wissen eben, wo das Glück der Erde liegt. Wir sind das trojanische Pferd des Planeten – andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, reite.