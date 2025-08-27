Es ist ein Projekt, das zumindest bei oberflächlicher Betrachtung tatsächlich ein mulmiges Gefühl in der Magengrube hinterlässt: Mit dem Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS) will die EU in den nächsten Jahren grenzübergreifend den Zugriff auf die Gesundheitsdaten der Bürger ermöglichen. Nicht nur um die alltägliche Behandlung zu vereinfachen, sondern auch, um eine Grundlage für medizinische Forschung in großem Stil zu schaffen. In wirklich großem Stil, schließlich geht es um den Zugriff auf die Daten von bis zu 450 Millionen EU-Bürgern.

Bereits 2029, so der aktuelle Plan, sollen die ersten Daten wie Patientenkurzakten und elektronische Rezepte EU-weit ausgetauscht werden können. Bald darauf auch Röntgenbilder und Labordaten.

Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Rechtspopulisten aus allen Ecken des Kontinents das Thema für sich entdecken, um gegen vermeintliche Überwachungspläne aus Brüssel zu wettern. Fiel doch schon die jüngste – von Falschinformationen durchsetzte – Kampagne gegen den WHO-Pandemievertrag in der Anhängerschaft dieser Gruppierungen auf äußerst fruchtbaren Boden.

Keine Frage: Datenschutz-Bedenken müssen ernst genommen werden. Gerade, wenn es um heikle medizinische Daten geht. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass bei der Debatte um die Vernetzung von Gesundheitsdaten (siehe ELGA) oft die nötige Ernsthaftigkeit fehlt. Denn wie glaubhaft ist es, gegen solche Projekte Sturm zu laufen, und gleichzeitig völlig sorglos seine Daten via sozialen Medien, KI-Anwendungen oder Smartwatches internationalen Großkonzernen zur Verfügung zu stellen, wo niemand kontrolliert, was mit ihnen letztlich geschieht?