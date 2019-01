Budgetloch bei der Polizei

Das „größte Sicherheitsbudget der Zweiten Republik“ (© Herbert Kickl) wurde für das Jahr 2019 angekündigt.

Nun muss der Ressortchef auf die Bremse steigen – und die neun Landespolizeidirektionen bis zu 20 Prozent Überstunden einsparen. In ihrer Not schicken diese den Sparbefehl an die Bezirkskommanden weiter in der Hoffnung, dass diese irgendwo Sparpotenzial finden. Von Wien bis zu vielen ländlichen Regionen drohen Kürzungen beim Personalstand in der Nacht oder am Wochenende – genau dann, wenn die Zeit der schlimmsten Bluttaten ist.