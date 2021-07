Schilda in Wien: Fußtritt gegen Fußgänger

Was will uns das Schild – gesehen am Eingang zu einer Kleingartensiedlung am Dampfschiffhaufen in Wien 22 – sagen: Zu Fuß gehen verboten? Zu Fuß gehen und einen Hut tragen verboten? Zu Fuß gehen, einen Hut tragen und ein Kind an der Hand führen verboten? Menschen verboten? Und was wäre bitte die Alternative zum Fußgänger? Der Schwimmer? Und wer darf rein: Nur die ohne Hut und ohne Kinder? Und noch eine letzte Frage drängt sich auf: Wer designt solche Verkehrsschilder? Wer lässt sie aufhängen?