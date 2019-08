Junge Pflegerin: „Dass du etwas Sinnvolles machst“

Schon als Kind wollte sich die junge Wienerin „im Sozialbereich engagieren“. Nach ihrer Matura hat sie zunächst ihren Vater betreut, dem ein Bein amputiert werden musste. Zunächst im Spital, später auch zu Hause. „Da habe ich bemerkt, dass ich gut mit älteren Menschen kann.“

In der Tat kann sie das. Wenn Jasmin Waitzbauer in der Wohnküche Frühstück, Mittagessen, Jause oder Abendbrot serviert, geht für die Bewohner jedes Mal aufs Neue die Sonne auf. Ihr Lächeln wirkt ansteckend – stärker als mancher Altersgrant.

Dankbare Freunde

Die ausgebildete Pflegeassistentin ist eine von knapp 6000 Hauptberuflichen, die für die Caritas in der Altenpflege arbeiten. Und sie ist eine echte Hoffnungsträgerin für dieses Land, das künftig viel mehr Pflegekräfte benötigt (siehe die Zahlen rechts).

Positiv überrascht haben Jasmin Waitzbauer die Reaktionen in ihrem privaten Umfeld auf ihre Berufsentscheidung: „Gut, meine Eltern haben sich am Anfang schon Sorgen gemacht, dass das viele Heben für mich körperlich zu anstrengend sein könnte. Inzwischen sind sie stolz auf mich.“ Und ihr Bekannten- und Freundeskreis? „Die sind alle sehr aufgeschlossen und bedanken sich sogar, weil sie sagen, dass sie meine Arbeit nicht machen könnten.“

Vor allem die unregelmäßigen Dienste (auch in der Nacht und am Wochenende) sowie die oft nicht einfache Kommunikation mit betagten Menschen muss man mögen. Wenn sich etwa eine ältere Dame echauffiert, weil sie statt „Brot mit Schinken“ irrtümlich „Brot, kein Schinken“ versteht, auch noch nach der vierten lautstarken Wiederholung, ist von der Pflegeassistentin vor allem Geduld gefragt. Und die Einsicht, dass viele Reaktionen nicht auf Bösartigkeit beruhen.

Mit ihrem Einstiegsgehalt von etwas mehr als 1700 Euro netto pro Monat zeigt sich die Caritas-Mitarbeiterin durchaus zufrieden: „Das ist in Relation zu meiner einjährigen Ausbildung ordentlich.“ Was ihr auch taugt: „Dass ich mir keine Sorgen um meine berufliche Zukunft machen muss.“ Als Pflegeassistentin kann sie sich den Arbeitgeber sogar aussuchen. Wer kann das noch in ihrer Generation?

Zudem kann sich Jasmin Waitzbauer in ihrem Metier in viele Richtungen weiterentwickeln: „Ich interessiere mich konkret für die Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin. Die dauert auch ein Jahr.“

Nachtdienste sind weiterhin eine Herausforderung für die junge Pflegerin: „Da bin ich alleine im zweiten Stock, zuständig für 36 Bewohner.“ Zuvor geht’s heute noch zum allwöchentlichen Heurigen im ersten Stock: mit einer gut gelaunten Bewohnerin am Arm, der Jasmin Waitzbauer in ihr Dirndl geholfen hat.