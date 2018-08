Faszination Ansichtskarte: "Wetter schön, Essen gut"

Geschmeidig ist auch die App der Nationalbibliothek. Die Besonderheit gegenüber der Desktop-Version ist die Option des direkten Vergleichs: Mit der Kameravorschau des Handys lässt sich das aktuelle Aussehen einer Sehenswürdigkeit mit alten Ansichtskarten desselben Orts überblenden. Vom Steffl in Wien über den Eiffelturm in Paris bis zur Wall Street in New York ist so eine spannende Reise in die Vergangenheit möglich. Einen Ort Ihrer Wahl eingeben – und schon kann es losgehen: https://akon.onb.ac.at