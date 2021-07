Vorbereitung ist alles

Diese Woche komme ich ohne große Ausführungen zum Eigentlichen, also zu den Fortgehtipps. Der Grund für diesen Einleitungs-Quickie ist ein Mangel an Zeit. Dieser Umstand hat natürlich ganz viel mit dem bevorstehenden Frequency Festival zu tun, das ab Donnerstag in St. Pölten am Programm steht. Und da man sich darauf seelisch, körperlich und geistig einstellen bzw. vorbereiten muss, schlafe ich seit Tagen im Zelt bei via Anlage eingespieltem Dauergegröle, höre alle Platten der Toten Hosen, esse ballaststoffarm, trinke warmes, überteuertes Bier aus dem Plastikbecher und verrichte meine Geschäfte ausschließlich im Toi Toi bei einer Baustelle um die Ecke. Tja, Vorbereitung ist eben alles.

Die Fortgehtipps:

Auf Synergie-Effekte setzen am Dienstag der Club Pompadour und das Crazy im Flex. Die beiden Veranstaltungsreihen laden nämlich zur gemeinsamen Sause mit Tobi Neumann, der grauen Eminenz des deutschen Labels Cocoon. Ich sag nur: