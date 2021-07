Underground vs. Mainstream

Die aktuelle Clubkultur in Wien war schon mal spannender." Zu dieser Einschätzung kommt Friedrich Plöckinger, der in der Westbahnstraße/Ecke Zieglergasse das Market betreibt. Ein gut sortierter, liebevoll geführter Plattenladen, in der sich DJs mit neuem Material eindecken. Plöckinger ist aber nicht nur ein Spezialist in Sachen House und Disco, sondern auch Kenner und langjähriger Wegbegleiter der Wiener Clubkultur.

Für ihn schaffen es "die großen Clubs ( Pratersauna, Flex, Grelle Forelle) nicht mehr, ein Gleichgewicht zwischen kommerziellen Bookings und spannendem Underground herzustellen." Was überall in der Welt funktioniere (der Kommerz finanziert die gewagteren Abende) existiere in Wien nicht mehr. "Titan-Bookings müllt alles mit dem selben elenden Mainstream Techno und Studentenkommerz-kompatiblen Acts ( Oliver Kolletzki, Tube & Berger) oder abgelutschtem Ibizadreck zu. Mit der Folge, dass die Clubkultur zur banalen Studentenparty für Erst- bis Drittsemestrige verkommt", sagt Plöckinger.

Diese sehr persönliche und heftig ausfallende Einschätzung von Friedrich Plöckinger lassen wir an dieser Stelle mal sickern. Kommende Woche wird dann Philipp Straub aka DJ Felipe, der Verantwortliche von Titan Booking, zu Wort kommen, Stellung beziehen und über seine Arbeit plaudern.