Sommerpause vs. Summerspecials

Arbeiten Sie noch, oder urlauben Sie schon? Eine Frage, die in dieser Phase des Jahres allgegenwärtig ist. Denn: Die Maturanten gröhlen "Nie mehr Schule", man kann online seine Stimme für das "heißeste Bikini-Girl" abgeben, sein bestes Urlaubsfoto uploaden, irgendwas damit gewinnen und sich im TV von zahlreichen "Experten" Tipps für die nächste Hitzewelle holen: "Wasser trinken hilft!"

Dass man in lauen Sommernächten nicht gerne im stickigen Club seine Zeit verbringt, ist menschlich. Und so versuchen auch die zahlreichen Party-Veranstalter ihren Arbeitsplatz - so gut es geht - in den Park, ans Wasser, also ins Freie zu verlegen. Wenn das nicht geht, und es geht in Wien leider viel zu wenig Outdoor (Stichwort: Anrainer-Beschwerden), dann macht man eben bis Ende August eine Sommerpause. Am Freitag wird zum Beispiel der Susi Klub im Werk auf Urlaub gehen. Davor wird aber noch mal ordentlich gefeiert, eh klar. Hinter den Turntables werden sich Laminat, Mia Rabe, Colt aus Gold und Flowjob einfinden.

Auch im Morisson Club an der Wienzeile wird die Sommersaison eingeleitet. Im wohl heißesten Club der Stadt sorgen zwar zahlreiche Ventilatoren für einen angenehmen Luftzug, aber ab einer gewissen Besucheranzahl hilft auch das nichts mehr. Dann verwandelt sich der Club in eine feucht-fröhliche Sauna - Aufguss inklusive. Am Freitag wird es dort ein Puff Zack-Summerclosing geben. Anstatt Gratis-Popcorn gibt es Eis am Stiel. An den Turntables wird sich Danny La Vega eingrooven und ein paar Disco Tales erzählen.

Nur unweit davon entfernt feiert die feine Cocktail-Bar If Dogs Run Free ein Sommerfest mit DJ-Line-up und neu errichteten Schanigarten auf der Gumpendorferstraße. Zum Eingrooven für die Partys danach auf jeden Fall eine gute Adresse.

Apropos gut in die Nacht starten: Das bereits an dieser Stelle schon öfter erwähnte It's All About The Meat Baby - gegenüber dem Badeschiff - ist immer einen Besuch wert. A) Weil köstliche Burger. B) Weil gute Musik. C) Weil gemütliche Atmosphäre und gutes Service. Letzteres ist in Wien ja leider nur schwer zu bekommen.

Apropos gut in die Nacht starten, die Zweite: In der Schadekgasse 12, nebst dem Haus des Meeres, dem immer noch extrem feinen Futuregarden und dem All-Time-Favorit-Abstürzlokal der Lebensart-Kolleginnen, dem Tanzcafe Jenseits, macht eine neue Bar auf. Betrieben wird es von den Betreibern des Liebling in der Zollergasse, was einen gewissen Hipster-/Bobo-/Künstler-Charme garantieren sollte. Der Andrang bei der am Freitag über die Bühne gehenden Eröffnung wird groß sein.

Während sich einige Clubs also in die wohlverdiente Sommerpause verabschieden, eröffnen andere ihre Saison. Das Porto Pollo auf der Donauinsel zum Beispiel. Dort ist man ja vom schönen Wetter und warmen Temperaturen mehr oder weniger abhängig. Am Freitag wird sich dort der Club Kariert präsentieren.

In der Pratersauna bittet Radio Superfly zur Sause. Unter dem Titel Daydream und Nightfly kann man sich im Garten amüsieren oder auf der Tanzfläche austoben. Für die Musik sorgen unter anderem die Radiomacher und DJs: Mr. Guan, Majestic Mood und Fritz Da Groove.

Das Radlager in der Operngasse 28 lädt zum Sommerschlussausverkauf. Gewisse Räder sind da bis zu 50% verbilligt. Von Freitag bis Sonntag kann man dort aber nicht nur das eine oder andere Schnäppchen erstehen, sondern auch abhängen. Für Unterhaltung ist gesorgt - und verdursten wird man bestimmt auch nicht.

In der Schönbrunnerstraße 111 wird am Freitag alles schön – "schön feiern, schön grillen, schön Bier" trinken usw. So lässt es einen zumindest der Ankündigungstext wissen. Los geht es ab 17.00 Uhr.

In der Grellen Forelle wird die Veranstaltungsreihe Sturm & Drang seine Premiere feiern. Die einst im Planetarium abgehaltene Sause gibt nun wieder ein Lebenszeichen von sich. Mit Tale Of Us konnten die Veranstalter ein zurzeit ziemlich angesagtes Duo verpflichten. Zuletzt lieferten sie für das Techno-Label Minus drei tolle Tracks ab, die man in dieser Härte nicht erwarten konnte. Mit Sicherheit eines der Top-Bookings an diesem Wochenende - und deshalb gibt es dafür auch Karten zu gewinnen: Wir verlosen 2x1 Karte für Tale Of Us in der Grellen Forelle.