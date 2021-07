Das Clubjahr im Rückspiegel

Die Grelle Forelle hat sich im Sommer diesen Jahres neu aufgestellt und geht in Sachen Musikausrichtung einen etwas anderen Weg, der oftmals mit der Grundformel „Weniger ist mehr“ berechnet wird. Da gibt es dann schon mal Abende, an denen sich ausschließlich lokale Größen im Line-up befinden. Dass sich das dann auch für eine volle Bude ausgehen kann, ist erfreulich. Weiter so. Ach ja, die Terrasse funktioniert im Sommer zwar schon ganz gut, hat aber noch Potenzial nach oben. Und vielleicht könnte man im Club an schwächeren Abenden noch an einer Raum-in-Raum-Konzeption basteln.

Die Pratersauna am anderen Ende der Stadt widmet sich seit der Eröffnung der neuen WU den angrenzenden Studenten und ihren Fortgeh-Präferenzen. Das überträgt sich leider auch auf die musikalische Ausrichtung, die nun verstärkt in Richtung Mainstream geht. Dem sollte man entgegenwirken. Danke.

Und sonst? Die wöchentliche Dienstags-Sause im Flex, das Crazy, gibt es jetzt nur mehr ein Mal im Monat. Der Morisson Club hat sich nun endgültig von der alten Spielstätte an der Wienzeile verabschiedet. Die neue Dependance befindet sich in der Zieglergasse 26. Adaptiert wurde das Pi, ein geräumiger Club mit Bar- und Kellerbereich. Das Problem: Auch hier haben die Club-Betreiber mit den oftmals zu engstirnigen, hin und wieder bescheuerten und wirtschaftsschädigenden Gesetzen zu tun. Stichwort: Sperrstunde, Lärmschutzauflagen.

Auch das Celeste kann von diversen Anrainerproblemen ein Lied singen. Nun scheint man aber eine gute Lösung gefunden zu haben.

Mit dem Umzug des Werks hat sich ein weiterer Club am Donaukanal niedergelassen. In der an sich tollen Location in den Stadtbahnbögen hapert es aber noch an der Umsetzung, an der klaren Linie.

Im Dezember wurde mit dem Oben eine neue Anlaufstelle in der Innenstadt eröffnet. Die Räumlichkeiten würden einiges zulassen. Das Konzept ist noch nicht ganz ausgereift. Mal sehen, was da in der Lehargasse in den kommenden Monaten noch so geht. Einen neuen Schnösel-Laden braucht die Stadt aber nicht. Was Wien nach wie vor fehlt, sind innerstädtische und mittelgroße Alternativen zu den großen Clubs.

2013 kehrte HipHop auf die Tanzfläche zurück. Jeder Veranstalter liebäugelte mit diversen Crews, die sich mit Raps in irgendeiner Form auseinandersetzten. Da wurden dann Tracks von Kendrick Lamar, Usher, R. Kelly und diversen Oldschool-Rappern gemischt. Mit Fortdauer dieses Hypes stellte sich aber auch eine gewisse Ablehnung diesbezüglich ein.

Was kommt 2014? Das wird im kommenden Jahr an dieser Stelle beantwortet werden.