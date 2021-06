Baba, Crazy: Das Ende einer Ära in zwei Teilen

Warum ging das Crazy in letzter Zeit nicht mehr so gut? Das Crazy hat wirklich Jahre lang sehr gut funktioniert, als das potenzielle Publikum noch nicht so aufgesplittert war wie jetzt. Heute gibt es viele Sub-Genres, ist vielen dieser oder jener DJ zu kommerziell. Durch die neuen Medien wie Soundcloud, Youtube, Facebook oder diverse Blogs bringen einfach viele Menschen eine gewisse Vorahnung in den Club mit. Die Konsumenten sind per se also kritisch. Dann kommt noch dazu, dass man einfach mit dem vorhanden Publikum leben muss. Wien ist nicht Berlin, wo jedes Wochenende Charter-Flugzeuge mit Partymenschen einfliegen.

Gibt es in Wien keinen Bedraf mehr nach einem Crazy am Dienstag? Meiner Meinung nach ist das Potenzial für einen Dienstagsclub wie dem Crazy auf jeden Fall noch vorhanden. Im Herbst und Winter ist es naturgemäß schwieriger, da sich die Leute zuhause lieber einen gemütlichen Abend machen. Vielen Menschen fehlt natürlich auch die Zeit und das nötige Geld zum Ausgehen unter der Woche: Party und Arbeit lassen sich eben nur schlecht miteinander vereinen, aber das weißt du ja selbst (lacht).

Welche Abende, Acts sind dir am besten in Erinnerung? Als man sich das alles noch leisten konnte, waren schon einige Kaliber beim Crazy zu Gast: Ich erinnere mich an den ersten Auftritt von Laurent Garnier, die goldenen Kruder & Dorfmeister-Zeiten, der Abend mit Jeff Mills, als er auf drei Turntables gezaubert hat- Oder an die Gigs von Richie Hawtin oder Paul Kalkbrenner, als dieser noch ein kleiner Bpitch-Act war - vor seinem Durchbruch mit " Berlin Calling". Damals war der Kalkbrenner noch ein Underground-Act und auch leistbar.

Den zweiten Teil des Gesprächs mit Rudi Wrany gibt es nächste Woche an dieser Stelle zum Nachlesen. Nun zu den Fortgehtipps: