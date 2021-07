Alte Liebe rostet nicht

Gewinnspiel: Wir verlosen für den Abend mit Urulu in der Auslage 2x2 Karten. Eine eMail mit dem Betreff "909" an kult(at)kurier.at genügt. Die Gewinner werden per eMail verständigt.

Schnell kann es gehen: Konnte man vor Wochen kaum ein Gespräch führen oder den Fernseher aufdrehen, ohne mit „Gangnam Style“ in Berührung zu kommen, ist man neuerdings mit einem anderen weltweiten Phänomen konfrontiert: „Harlem Shake“. Die Menschen, die in Harlem leben, haben zwar keine Ahnung, was die im Internet kursierenden Tanzperformances mit dem richten „Harlem Shake“ gemeinsam haben, aber bremsen lässt sich dieser Internet-Hype jetzt nicht mehr. Jeden Tag werden Tausende neue Videos auf die Video-Plattform Youtube gestellt. Besonders witzige Exemplare schaffen es sogar ins Fernsehen. Auch ZIB2- Anchorman Armin Wolf wird seit Tagen via Facebook zum „Harlem Shake“ aufgefordert. Bisher vergeblich. Wer aber hinter dem „Harlem-Shake“-Song steht, wissen wenige. Es ist ein gewisser Baauer, ein New Yorker DJ und Produzent. Und jetzt haltet euch fest: Am Freitag kommt er ins Wiener Flex. Kreisch!