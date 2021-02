Bedrohungen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen

Auch wenn sich unsere Lebensqualität verbessert hat, sind wir weiterhin Bedrohungen durch eine tobende Pandemie, Massenvernichtungswaffen und Umweltzerstörung ausgesetzt. Der pandemiebedingte Tod von mehr als zwei Millionen Menschen auf der ganzen Welt, darunter fast 8.000 in Österreich, schmerzt uns alle zutiefst.

Gegenwärtig sind 13.500 Atomwaffen an 107 Standorten in 14 Ländern stationiert. Mehr als 2.000 davon sind sofort startbereit. In einigen Fällen, wie in den USA, obliegt dies der „alleinigen Autorität“ des Präsidenten. Auch am Luftstützpunkt Avia in Norditalien sind Atomwaffen stationiert.

Fast 150 Atomwaffen der USA, sowie 500 weitere französische und britische Atomwaffen, sind über Europa verteilt. Unfälle können immer passieren, auch wenn es um Atomwaffen geht.