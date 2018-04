Barbara Kaufmann: Psychisch krank

In der Süddeutschen Zeitung mahnt ein Psychiater verbale Mäßigung ein. Er ist der einzige, der darauf aufmerksam macht, dass die mittlerweile als Tatsache präsentierte psychische Erkrankung des Täters noch gar nicht feststehe. Er bittet darum, in der Berichterstattung genauer zu sein. Darauf zu achten, dass das Pauschalurteil „psychisch krank = böse“ vielen Menschen Unrecht täte, die an einer psychischen Krankheit litten und niemals zu so einer Tat fähig wären. Seine Bitte um mehr Umsicht verhallt ungehört, wie immer in Zeiten größter Aufregung. Sie macht manche Leser sogar wütend.

Wie soll man denn, fragen sie, einen Menschen sonst bezeichnen, der Unschuldige in den Tod reißt? Wenn nicht als „krank, verrückt, irre“? Und kann man es ihnen verübeln? Nennt man widersprüchliche Charaktere nicht schnell mal schizophren? Werden sprunghafte Menschen nicht gedankenlos als manisch-depressiv bezeichnet, ernste Mitmenschen depressiv genannt? Werfen nicht auch Journalisten oftmals überstürzt mit diesen Begriffen um sich? Ohne sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was das auslöst, was es mit jenen Menschen macht, die tatsächlich an diesen Erkrankungen leiden, die mit ihnen Tag für Tag kämpfen? Während das in anderen Bereichen, wie etwa der Politik zum Standard gehört, gibt es kaum Bemühungen um Präzision im Zusammenhang mit der Berichterstattung über psychische Erkrankungen. Auch das hat Münster wieder einmal gezeigt.

Mittlerweile ist man in manchen Medien dazu übergangen, den Täter von Münster als „psychisch auffällig“ bzw. „labil“ zu bezeichnen. Immerhin.

