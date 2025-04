Alles außer Drückeberger

50 Jahre nach dem Dienstantritt von Österreichs erstem „Zivi“ kann heute niemand, der halbwegs bei Verstand ist, behaupten, dass die jungen Männer, die in Altenheimen anpacken oder nachts im Rettungswagen durchs Land fahren, wert- oder sinnlose Tätigkeiten verrichten, im Gegenteil: Die gut 12.000, rund um die Uhr tätigen Helfer sind zu einem unverzichtbaren Teil unseres Alltags geworden. Und sie zeigen, dass es unterschiedliche Wege gibt, sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Die einen tun es in der Uniform eines Soldaten, die anderen eben als Rettungssanitäter. Beides ist gleichermaßen wert- wie sinnvoll. Und dass dies genau so anerkannt wird, beweist, dass wir uns als Gesellschaft doch ein wenig zum Besseren entwickeln.