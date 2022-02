Montenegro: Pro-russische Biker wollen "Marsch für Ukraine" verhindern

Der Konflikt in der Ukraine wirft lange Schatten - und bringt auch Interessensgruppen, die man eher fernab des politischen Geschehens einordnet, ins Spiel. So forderte am Donnerstag der montenegrinische Zweig des russischen Bikerclubs "Night Wolves" (Nachtwölfe) die lokalen Behörden auf, ein Verbot einer für den Samstag angekündigte pro-ukrainischen Demonstration, die als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine angesichts der Befürchtungen einer russischen Invasion dienen soll.

"Verdienen unsere Gastfreundschaft nicht"

Der kremlfreundliche Bikerclub forderte das montenegrinische Innenministerium auf, die Versammlung in Podgorica zu verbieten, und warnte davor, dass es zu Zwischenfällen kommen könnte. "Wir wollen keine Verschleppung der Kriegshysterie von der russisch-ukrainischen Grenze in das bereits politisch gespaltene Montenegro. Kriegshetzerische Rhetorik und diejenigen, die sie anwenden, verdienen unsere Gastfreundschaft nicht", heißt es in dem Brief, den im Namen der Mitglieder Club-Präsident Vukoman Bulatović verfasst hat.

"Die Organisatoren (des Marsches) provozieren religiöse und nationale Intoleranz und mögliche Konflikte auf dieser Grundlage", heißt es weiter in dem Schreiben. Bulatović stellt darin fest, dass er für alle Montenegriner, Serben, Ukrainer und Russen spreche., warnt aber auch davor, dass "jede Aktion eine Reaktion erfordert".