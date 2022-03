Als der 8. März auch von Männern groß gefeiert wurde

Mein Vater kam immer pünktlich von der Arbeit nach Hause. Also konnte ich von Jahr zu Jahr ganz genau wissen, wann der 8. März ist - ohne einen Blick auf den im Vorzimmer hängenden Kalender mit Titos Antlitz im Hintergrund werfen zu müssen. Der Vater stolperte - festlicher als sonst gekleidet und sichtlich angeheitert - erst am Abend in die Wohnung hinein und wedelte mit dem Blumenstrauß vor Omas Nase herum. Diese wiederum schmunzelte nur über dessen Zungenschlag, während die Mutter mit den Augen rollte.

Am 8. März kam nicht nur mein Vater angetschechert von der Arbeit heim. Gefühlt das ganze Land befand sich in feuchtfröhlicher Stimmung. Die Arbeitgeber schenkten ihren Mitarbeiterinnen Blumen, nach Dienstschluss wurden Umtrunke veranstaltet. In der Schule übten die Kinder fleißig Lieder, die Müttern gewidmet sind, bastelten an Glückwunschkarten, die sie anschließend voller Stolz und Hingabe den Mamas daheim präsentierten.

Die kollektive Wahrnehmung des 8. März als eines wichtigen Datums im Kalender der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien verleitete auch den heftigsten Balkan-Macho dazu, den nächsten Blumenladen aufzusuchen und seiner Geliebten (oder zumindest der Mutter) Freude zu machen. Er wusste womöglich nicht, warum er es tat. Er fragte sich womöglich, warum es sich gehört, dies an einem 8. März zu tun. Er tat es aber. Und das war gut so.