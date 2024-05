Familienurlaub mit vielen Kärnten-Momenten

Phantastische Badeseen , herrliche Almen , gemütliche Wander- und Radwege sowie abwechslungsreiche Indoor-Aktivitäten sind Garant für eine Auszeit, die allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und damit auch Unterkunft sowie Anreise genau zu Ihren Ansprüchen passen lassen Sie sich am besten von den Österreich-Profis von Mondial beraten. Die Auswahl ist riesig – hier ist perfektes Destinations Know-How Gold wert.

Die perfekten Ferien beginnen ja schon mit der Planung der Anreise. Auto, Bahn oder Bus? Gerade bei der Anreise nach Kärnten kann mit ruhigem Gefühl auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. Die Bahnverbindungen sind gut getaktet, viele Gastgeber bieten ein Abhol-Service vom Bahnhof an und stellen Leihfahrräder zur Verfügung. Zusätzlich inkludieren die Gästecards fast aller Kärntner Regionen nicht nur Erlebnisse und Aktivprogramme vor Ort, sondern auch Gratisfahrten durch ganz Kärnten mit den S-Bahnen der ÖBB. Die Mitnahme von Fahrrädern ist hier völlig unkompliziert – und so werden Sie bequem zu Ausgangspunkten für tolle und abwechslungsreiche Radtouren transportiert. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Tour entlang des Gail-Radweges ? Entlang des smaragdgrünen Flusses, der zum Spielen, Picknicken und Verweilen einlädt.

Abwechslung, Entspannung und Aktivität.

Für die ganz relaxten Urlaubstage warten wunderbare Badeseen inmitten herrlichster Naturkulisse. Diese laden zum Wasserskifahren, Bootfahren oder zu einer ausgedehnten Tour mit dem Stand-up Paddle Board. Die Entdeckung per Schifffahrt ist auch immer ein ganz besonderes Erlebnis für Klein und Groß, perfekt auch mit Zwischenstopps für einen entspannten Kaffee bzw. einen Eisbecher.

Mit einem Urlaub am See bleibt aber auch viel Zeit zum Träumen und genießen, während die Kleinsten im seichten warmen Wasser plantschen. Ideal für einen gelungenen Familienurlaub ist etwa der Ossiacher See –einer der wärmsten Kärntner Badeseen, malerisch gelegen, etwas abseits vom Trubel und voller Abwechslung. Das 4-Stern Hotel Sonnenhügel bietet hier die perfekte „Home-Base“. An der Sonnenseite des Ossiacher Sees gelegen, zentral im malerischen Ort Sattendorf am Fuß der Gerlitzen Alpe. Es erwartet Sie ein privater Badestrand sowie ein 5.000m2 großer Ferienpark mit Sportarena (Tennisplatz, solarbeheiztes Freibad, Spielplatz, Tischtennis, Darts..), perfekter Ausstattung für Ihre Allerkleinsten, ein toller Wellness-Bereich und Wohlfühl-Halbpension Plus inkl. Tischgetränke.