Kräuterwissen von der Zammer Kräuterhex

Das Wissen um Kräuter und Heilpflanzen hat in Tirol eine jahrhundertelange Tradition. Auch Kräuterhexe Michaela Thöni-Kohler hat schon in ihrer Kindheit von ihrem Großvater viele seiner Geheimnisse gelernt und dann weiter perfektioniert.

In ihrem über 100 Jahre alten urigen Kräuterstadl in Zams im Tiroler Oberland gibt sie in diesem Kurs ihr spezielles Wissen zu Gartenkräutern weiter, die sie auch in ihrem eigenen, wunderbaren Garten so naturnah wie möglich anbaut, erntet und verarbeitet. Sie verrät bei ihrem Erlebnisvortrag zum aktiv Mitmachen alles über die richtigen Erntezeiten, das Trocknen, das Ansetzen von Essenzen oder das Zubereiten von vielen verschiedenen Köstlichkeiten, die sich auch gut als Geschenke eignen.