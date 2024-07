Gewinnen Sie einen Wanderurlaub in der Hochsteiermark!

Steiermark-Quiz. Reise- und Video-Journalist Claudius Rajchl hat auf dem Weitwanderweg BergZeitReise die gesamte Region in mehreren Etappen erwandert. Schauen Sie sich das Video an, beantworten Sie drei Fragen und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Wanderurlaub für zwei Personen.

Steiermark-Quiz. Die Hochsteiermark, die Erlebnisregion zwischen Semmering, Hochschwab und Rennfeld, ist das Tor der Wiener in die Steiermark. Auf dem Weitwanderweg BergZeitReise kann man quasi die gesamte Region in mehreren Etappen erwandern. Ich habe drei unterschiedliche Routen erwandert. Schauen Sie sich hier mein Video an, beantworten Sie drei Fragen, deren Antworten Sie ganz leicht mit dem Video herausfinden – und genießen Sie mit etwas Glück einen Wanderurlaub für zwei Personen.

Ob anspruchsvolle Bergfexe oder gemütliche Genusswanderer – für jeden Wandertyp ist auf der BergZeitReise die richtige Etappe dabei. Man kann die ganze Tour sportlich hintereinander nehmen, immer wieder kommen, oder sich einzelne Tageswanderungen herauspicken. Bei der Planung hilft der neue Wanderführer „Wandern in der Hochsteiermark“, der im Kral-Verlag erschienen ist, und auch online bestellt werden kann. Die gesamte Tour ist auch auf www.bergzeitreise.at beschrieben.

Informieren Sie sich in meiner Video-Reportage über die Highlights der schönsten Routen, beantworten Sie drei Fragen, deren Antworten im Video versteckt sind, und gewinnen Sie:

1. Preis: Wanderurlaub in der Hochsteiermark: 2 Schneealmnächte für zwei Personen im Doppelzimmer inkl. Frühstück in der Michlbauerhütte auf der Schneealm im Naturpark Mürzer Oberland. Buchung auf Anfrage & je nach Verfügbarkeit. Info Michelbauerhütte 2. Preis: Ein Mariazellerland-Rucksack gefüllt mit einer Wasserflasche, einem Stirnband und dem neuen BergZeitReise-Wanderführer. 3. Preis: 2 Flaschen MetZante Classic & Himbeere von den Imkereien.at Hochsteiermark

Hier die Fragen: 1. Wie viele Tages-Etappen umfasst die BergZeitReise? 2. Welchen Riesen-Pilz hat der Schwammerlwirt im Video entdeckt? 3. Auf den Spuren von welchem Adeligen bin ich gewandert? Schreiben Sie die richtigen Antworten in das Gewinnspiel-Formular https://www.rajchlreist.tv/gewinnspiel-hochsteiermark/ und vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse anzugeben. Hier finden Sie auch die Teilnahmebedingungen im Detail.

Einsendeschluss: 28. August 2024.

Drei Touren im Video-Check Diese drei Touren bin ich kürzlich mit meiner Kamera und netten hochsteirischen BegleiterInnen gewandert:

Etappe Nr. 7 – Anspruchsvolle Tour auf die Schneealm

In sicherer Begleitung des erfahrenen Bergretters Hannes Notnagel starte ich beim Biobauernhof Michlbauer in Neuberg an der Mürz, am Fuße der Schneealm. Durch den Karlgraben geht's steil bergauf durch angenehm-kühlen dichten Wald auf das Almplateau mit Ausblicken auf bizarre Felsen und schließlich zum Schneealpenhaus. Die Highlights der Tour: unterschiedliche Vegetation von dichten Wäldern bis schroffen Felsen und eine bunte Almblumenpracht vom Enzian bis zur Orchideen-Art Knabenkraut. Herrliche Rundumblicke vom Gipfelkreuz des 1.903 Meter Hohen Windberges auf nahezu die gesamte Hochsteiermark. Köstliche hausgemachte Mehlspeisen in der Michlbauer Schutzhütte und urige Übernachtungsmöglichkeiten im Schneealpenhaus - einer der ältesten Berghütten der Steiermark. Eine luxuriöse Variante von Urlaub am Bauernhof zeige ich in diesem Video

Etappe Nr. 13 – Gemütliche Tour mit Waldbaden und Schwammerl suchen

„Sanftes Wandern in den Mürztaler Bergen“ steht bei dieser Tour auf dem Programm. Beim Schwammerlwirt in Kindberg treffe ich die Waldbaden-Trainerin Michaela Doppelhofer. Wir wandern vorbei an grünen Wiesen und durch dichte Wälder, ehe wir auf einer Waldlichtung ins Waldbaden-Programm eintauchen – verschiedene Entspannungsübungen und Herausforderungen wie barfuß mit geschlossenen Augen durch den Wald gehen. Wie sich das anfühlt und welche Übungen Michaela noch mit uns gemacht hat, zeige ich in diesem Video. Hier verrate ich auch, welchen Riesenpilz der Schwammerlwirt Hans Teubenbacher mit mir gefunden hat. – Und schon wissen Sie die Antwort auf die 2. Frage unseres Quiz.

Extratour auf den Spuren eines berühmten Erzherzogs

Meine dritte Wanderung führt mich mit Regina Gottwald, der Gastgeberin des Seeberghofs, auf den Spuren des berühmtesten steirischen Adeligen zum Hochanger. Wenn Sie seinen Namen wissen, haben Sie auch schon die richtige Antwort auf die 3. Quiz-Frage. In diesem Video verrate ich Ihnen, wer das ist, und Sie bekommen auch alle Highlights dieser Extratour zur BergZeitReise zu sehen: wunderschöne Almwege, einen idyllischen See, eine urige Alm und einen Gipfel mit Gipfelkreuz und Atem beraubenden Rundumblick zum Beispiel. Einkehr-, Nächtigungs- und Insider-Tipps zu meiner Wanderreise in der Hochsteiermark finden Sie auf www.rajchlreist.tv/bergzeitreise

Wander-Package für Geübte Der Alpengasthof Bodenbauer offeriert ein Special für ambitionierte Wanderer mit geführter Bergtour zum Schiestlhaus auf dem Hochschwab: Im Preis ab 597 € sind inkludiert: 3 Tage/2 Nächte mit Nächtigungen beim Bodenbauer und im Schiestlhaus mit Frühstück, Abendessen, zwei Almjausen, zwei geführten Wanderungen (jeweils ca. 5 Stunden Gehzeit)

Hochsteiermark-Stirnband

Tel. +43 3861/ 8130, www.der-bodenbauer.at

Info Noch mehr Tipps und Infos zu Natur, Kultur und Kulinarik sowie Urlaubsangebote auf www.hochsteiermark.at