Ein Ort für  Genießer:innen

Inhalt • 1 Grand Dinner in 6 Gängen Gourmetrestaurant „Toni M.“ inkl. Gedeck, Champagnercocktail, Espresso und feinen Naschereien • Gourmetdinner in 4 Gängen Restaurant „Zur Traube“ inkl. Gedeck • 2 Nächtigungen inkl. Gourmetfrühstück • 1 Flasche Grüner Veltliner Sekt als Give Away Preis pro Gast • Hotel am Wagram Doppelzimmer € 490.00,- Einzelzimmer € 630.00,- • Grafenegg Hotel Doppelzimmer € 410.00,- Einzelzimmer € 480.00,-

Taste of MÖRWALD

Apropos Genuss: Im Erdgeschoß des Relais & Châteaux Hotel am Wagram stehen Gästen drei Restaurants zur Auswahl. Grand Chef Toni Mörwald und sein Team spannen den Bogen von der bodenständigen Küche in der Kochbar im Wirtshaus, über die gehobene Esskultur im Restaurant „Zur Traube“ bis hin zur absoluten Ess-Klasse im Gourmetrestaurant „Toni M.“, in dem österreichische Küche in besonders kreativer und zeitgemäßer Form und mit internationalen Einflüssen serviert wird. Dazu genießt man Wagramer Grüner Veltliner oder die autochthone Rebsorte Roter Veltliner oder wählt seinen Lieblingswein aus der Vinothek im Untergeschoß, die zweifellos zu der am besten gefüllten in der Region gehört.

Am besten bucht man dafür eines der MÖRWALD Packages für Genießer:innen. So sind für den nächsten Aufenthalt am Wagram Nächtigung und Restaurantbesuch gleich mit einer Buchung abgedeckt. „Die gute Nacht am Wagram“ beginnt beispielsweise mit einem Cocktail an der Weinbar, gefolgt von einem 5-Gänge-Gourmetmenü, der Übernachtung und dem Gourmetfrühstück am nächsten Morgen. Wem das – berechtigterweise – zu kurz erscheint, um die Welt von MÖRWALD in seiner Vielfalt kennenzulernen, der wird mit den „Feinschmeckertagen am Wagram“ seine Freude haben, für die man zwei Nächte bleibt und die sowohl ein Abendessen in der Traube als auch ein Grand Dinner im Gourmetrestaurant inkludieren. Ob so oder so, man wird auf jeden Fall wiederkommen wollen, denn die Kombination aus Genuss und Erholung ist eine, die auch in der Wiederholung nie an Reiz verliert.