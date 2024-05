Aktiv in Niederösterreich

Kaum eine Outdooraktivität ist so vielseitig und bringt einem der Natur auf so unterschiedliche Weisen näher , als das Wandern . Doch was ist die beste Tour? Was muss man unbedingt sehen? Für Antworten führen alle Wege zu sechs Entdeckertouren in Niederösterreich, kuratiert von Natur- und Bergliebhaber:innen sowie Locals .

Sechs Entdeckertouren in Niederösterreich

1. Wild und unentschlossen: Die Region rund um den Ötscher

Wer dreierlei Gipfelluft schnuppern will, für den ist die Alpintour das Richtige. Und was man am Wegesrand meiden sollte, erfährt man bei der Giftpflanzenwanderung.

2. Ein guter Abgang. Und ein guter Aufstieg: Wandern rund um Falkenstein

Wandern im Weinviertel bedeutet wie im Falkenflug unterwegs sein. Da passt das Auto genauso wenig her wie der Alltagsstress, den man beim Heurigen, Selbstbedienungskellern oder bei einem Picknick vergisst.

3. Unten fließt die Donau. Oben die Glückshormone: Wandern am Welterbesteig Wachau

Historische Schlösser, Burgen und Stifte entführen tief in die Vergangenheit, wobei man bei einem Glas Wein die Schönheit der Natur, die zu jeder Jahreszeit anders erstrahlt, genießen kann.

4. Im Südlichen Waldviertel liegt Kraft am Weg

Die Druiden haben die magischen Kraftplätze übriggelassen, damit man auch heute noch voll Energie durch die beeindruckende Landschaft wandern kann. In der Ysperklamm holt einen die Kraft des Wassers aber wieder in die Realität zurück.

5. Weitwandern über den Wiener Alpenbogen

300 Kilometer und knapp 11.000 Höhenmeter. Am Weg über den Wiener Alpenbogen verändert sich die Natur beinahe täglich. Wo du am besten übernachtest und die schönsten Aussichten betrachtest, decken wir auf.

6. Im Wienerwald den Alltag mit allen Sinnen spüren

Der Wienerwald belebt die Sinne, steigert die Kreativität, ist Rückzugsort und für manche Menschen ein Ort der Therapie. Auf jeden Fall ist er wunderschön und mit einem dichten Netz an Wegen durchzogen. Perfekt zum Waldbaden und Genießen.