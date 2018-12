Nacht-Skifahren am Zauberberg Semmering

Après Ski vom Feinsten

Und auch abseits des Skifahrens zeigt sich, dass Schnee und Spaß unbedingt zusammengehören. Fünf Hütten und Gasthöfe laden zum gemütlichen Einkehrschwung nach der letzten Abfahrt. Und selbst danach gehen am nimmermüden Semmering durchaus nicht alle Lichter aus. Wenn die Ski abgeschnallt sind, lässt es sich besser tanzen: Beim Après-Ski in der Zauberbar warten Live-Acts und Showeinlagen bis in die frühen Morgenstunden.

