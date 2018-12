Die gemütlich-familiäre Skiarena: Lackenhof am Ötscher

Feinstes Pistenvergnügen von 810 bis 1.437 m verspricht die Skiarena in Lackenhof am Ötscher. Acht Lifte erschließen insgesamt 19 Pistenkilometer, die für jedes Level die idealen Herausforderungen zu bieten haben: Wer perfekte Carvingschwünge liebt, ist auf der Snowboard-Weltcup-erprobten „Distelpiste“ (Piste Nr.3/4) bestens aufgehoben. Steil und herausfordernd präsentieren sich die Steilhänge am Großen Ötscher (Piste Nr. 1) sowie am Kleinen Ötscher (Piste Nr. 5).

Aber auch Familien erwartet beim Skifahren am Ötscher preiswertes Wintersportvergnügen: Einmal im „Sunny Kids Park“ mit Zauberteppichen und Kinderbetreuung angekommen, wollen die „Schneehaserln“ erst gar nicht mehr nach Hause. Die gemächliche Familienabfahrt (Piste Nr. 8) eignet sich perfekt für das Vertiefen der erlernten Kenntnisse. Die Kids (bis 10 Jahre) toben sich mit der Schneemannkarte um nur € 3,- pro Tag aus.

Für Tourengeher werden jeden Dienstag und Freitag Tourengeher-Abende angeboten. Das Ötscherschutzhaus empfängt Wintersportler an diesen Tagen bis 20 Uhr.

Lackenhof-Ötscher auf einen Blick