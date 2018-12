Das Schneeschuh-Paradies vor den Toren der Stadt

Mit Schneeschuhen über die Rax

Besonders empfehlenswert ist das Schneeschuh-Wandern auf der Rax. In weniger als acht Minuten erreicht man mit der Rax-Seilbahn die Bergstation auf rund 1.500 Metern Höhe. Eine empfehlenswerte Schneeschuhtour für Anfänger führt vom Berggasthof entlang der markierten Strecke am Gatterlkreuz vorbei bis hinauf zum Ottohaus. Unterwegs ist man rund eine Stunde. Wer fortgeschrittener ist und höher hinaus will, bricht zur Rax-Expedition auf. Sie führt bestens markiert bis zur Seehütte und dauert – je nach Kondition - weitere ein bis zwei Stunden.

Semmering, Hohe Wand, Wechsel und Schneeberg lassen sich ebenfalls mit Schneeschuhen erkunden. Schneeschuhe und Stöcke kann man sich kostengünstig ausleihen, beispielsweise direkt an der Talstation der Rax-Seilbahn. Angeboten werden auch geführte Wanderungen.

