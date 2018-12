Das Schnee-Reich: Göstling-Hochkar

Abseits der Pisten bietet die Region-Göstling Hochkar zahlreiche romantische Winterwanderwege. Wer es lieber etwas dynamischer angeht, ist auf den bestens gespurten Loipen am Hochplateau Hochreit ideal aufgehoben. Entspannung pur nach erlebnisreichen Wintersporttagen bietet das Ybbstaler Solebad in Göstling mit Saunawelt, Dampfbädern und mehreren Schwimmbecken. Im dazugehörenden Emotion Life Center können bei gemeinsamen Trainingseinheiten müde Muskeln wieder in Schwung gebracht werden.