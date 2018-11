Wie Rocklegende Rod Stewart gegen Plastikmüll und für saubere Ozeane kämpft

Mit der aktuellen Umweltkampagne setzt SodaStream neue Maßstäbe im Kampf gegen Plastikmüll. Das Unternehmen hat unter FightPlastic.com eine Videokampagne gelauncht, die auf humorvolle, aber unmissverständliche Weise die realen globalen Umweltschäden durch Einwegplastik aufzeigt: Ein Chor steht auf einem Hügel aus Plastikabfällen und wird von einer animierten Meeresschildkröte angeführt, die von Rocklegende Sir Rod Stewart synchronisiert wird. Gemeinsam singen sie für ein Ende des Plastikwahnsinns und für eine Welt, in der Natur und Meerestiere nicht mehr durch die Einwegplastik-Pest bedroht werden – „Now is the Time for Change!“