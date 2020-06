IS zerstört Kulturgüter des alten Orient

Um die Tragweite der Verluste einschätzen zu können, muss man wissen, dass die Hochkultur des Alten Orients im 4. Jahrtausend vor Christus mit den ältesten Texten der Menschheit, geschrieben in Keilschrift, in Mesopotamien im heutigen Irak begonnen hat. Während die Menschen in Europa zu dieser Zeit im Dunkel der Geschichte verschwinden, sind in den altorientalischen Kulturen der Sumerer, Babylonier und Assyrer die ersten Staaten entstanden. Die Schrift, das Rad, die Bronze-Herstellung, die Großarchitektur, aber auch die ältesten Gesetze – darunter der Codex Hammurabi – sind dem Alten Orient zu verdanken.

Das jetzt veröffentlichte Zerstörungsvideo sei aber "nur die Spitze des Eisbergs", sagt der deutsche Kriminalarchäologe Müller-Karpe. Viel schlimmer seien die Plünderungen der archäologischen Stätten. Denn die von dort verschleppten und verhökerten Fundstück seien nicht dokumentiert und daher praktisch unauffindbar. "Und die im Fundkontext im Boden erhaltenen Informationen sind unwiederbringlich verloren."

Schmuggler bringen historische Zeugnisse wie Keilschrifttexte, Siegel, Metallgegenstände oder Keramiken, die aus alten Palästen, Tempeln oder Privathäusern stammen, außer Landes und verkaufen sie auf dem Schwarzmarkt. Syrien und Irak, zwei große Kulturnationen, erleben derzeit also nicht nur eine menschliche, sondern auch eine kulturelle Katastrophe.