Darf ich Bitten?

Eifrige treten ein drittes Mal an, wer viermal die Woche trainiere, müsse daneben schon genügend Möglichkeiten zum Entspannen haben. Ein sanfter Einstieg in die Tanz-Fitness kann Oriental Dance sein, macht die John-Harris-Trainerin Lust: „Es führt wunderbar an die Gelenkbewegungen heran, man wird ganz weich. Als Anfänger ist vielleicht eine Anspannung da, aber in weiterer Folge wird man locker und lässt es einfach fließen.“

Allgemein suchen Einsteiger ihren Tanzstil nach musikalischen Vorlieben und der Art der Bewegung – langsam-fließend oder schnell – aus.

„Besonders an Cardio-Dance und Salsa-Aerobic ist, dass beide Körperhälften gleichmäßig gefordert werden. Sehr anspruchsvoll ist Modern Dance, da sind Vorkenntnisse empfehlenswert.“ Was aber alle diese Kurse gemeinsam haben: Wegen ihrer Choreografie trainieren sie auch das Gedächtnis.

Dass Tanzen keine Frage des Alters ist, hat ein Forscherteam aus Magdeburg gezeigt, das 2017 mit dem hoch dotierten „Theo und Friedl Schöller Preis für Alternsforschung“ ausgezeichnet wurde.

Energieaufwand beim Tanzen