Barre Workout: Der Fitness-Trend an der Balletstange

Abwechslungsreich

Das Feedback der Kursteilnehmerinnen sei überwiegend positiv, die Absprungrate gering. „Es hat noch nie jemand zu mir gesagt, dass das Training langweilig ist, ganz im Gegenteil“, erzählt die Tanzpädagogin. Zu Beginn des Work-outs seien die Trainierenden noch auf den Körper fokussiert und darauf, die Übungen richtig auszuführen, nach ein paar Wochen würden diese zur Routine und durch die Abstimmung auf die Musik entstehe noch mehr Freude an der Sportart.

Fragt man Viktoria Pfaffstetter, was das Schönste an dem Training sei, antwortet sie ohne zu zögern: „Dass man an der Ballettstange steht.“ Außerdem bekomme man die Beweglichkeit, die durch Alltag und Bürojob oft schon abhanden gekommen ist. Dennoch betont sie, dass Barre Work-out kein Zauber innewohnt, denn von heute auf morgen klappe das nicht – auf die Regelmäßigkeit komme es an.