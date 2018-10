Arbeitgeber SPAR: Jobs mit den besten Aussichten

​Im Kerngeschäft dem Lebensmittelhandel reicht die Bandbreite bei SPAR von Feinkostmitarbeitern über Obst- und Gemüseabteilungsleiterinnen und Kassierinnen bis hin zu Marktleitern. Aber auch in den sechs SPAR-Regionalzentralen in ganz Österreich oder der SPAR-Hauptzentrale in Salzburg bietet das Unternehmen Berufe zum Beispiel im Einkauf, in der Logistik, im Sortimentsmanagement und in der Produktentwicklung sowie im Marketing, Controlling oder in der IT. Im ständig wachsenden Unternehmen steigt die Nachfrage nach motivierten Menschen, die in ihrem Beruf weiterkommen möchten.

Besuchen Sie uns auf www.spar.at/karriere und www.spar.at/lehre