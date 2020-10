Jetzt im Handel: Das KURIER-Magazin "Wohnen"

Das KURIER-Magazin Wohnen will dazu anregen, sich mit dem eigenen intimsten Lebensraum zu beschäftigen. Gerade in Zeiten von Corona und Homeoffice sind die eigenen vier Wände wieder verstärkt in den Mittelpunkt gerückt. Junge Musiker und Musikerinnen haben uns ihre Wohnungen geöffnet und zeigen wie sie Arbeit und privat verbinden. Wir führen sie auf eine kleine Weltreise der Wohnstille in aller Welt und schauen auch gleich über den eigenen Tellerrand, schauen, wie auf anderen Kontinenten gekocht wird, und was man davon in die eigene Küche holen kann. Dass man auch in turbulenten Zeiten in Luxus baden kann, zeigt sich wiederum im Themenbereich Badezimmer.