Freigeist und Design-Utopistin

Schon mit 24 Jahren sorgte die Studentin Charlotte Perriand auf der Pariser Möbelmesse 1927 für Furore mit ihrer aus Kupfer und Aluminium konstruierten Bar „Sous le toit“ („Bar unterm Dach“). Die schlichte Maschinen-Ästhetik dieses eleganten Bar-Ensembles war bahnbrechend in der detailverliebten Pariser Art Déco-Zeit und schockierte mit ihrer Anti-Bürgerlichkeit. Es folgten stilprägende Stahlrohrmöbel wie die berühmte Chaise longue B306. Perriands Möbel sind rückblickend das, was man zeitlos nennt: Der cleane Look von Stahlrohr und vernickeltem Kupfer strahlt auch fast hundert Jahre später noch coole Eleganz aus und findet bis heute Nachahmer.