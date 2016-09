Life in balance: die neue Donna Hay!

Essen soll das Wohlbefinden steigern, es soll uns verwöhnen, erfrischen oder trösten, so die Devise von Donna Hay in ihrem neuen Buch. Das Geheimnis besteht darin, die richtige Balance zu finden. In diesem Buch stehen die ausgewogenen Aromen und die gesunden Inhaltsstoffe natürlicher, vollwertiger Zutaten im Mittelpunkt.

Es sind rund 120 Lieblingsrezepte für jeden Tag, aufgepeppt mit frischen, gesunden Superfoods, die auf genussvolle Weise dazu inspirieren, die eigene perfekte Balance zu finden. Die wichtigsten Grundzutaten und Superfoods werden in kurzen informativen Texten mit ihren gesundheitlichen Wirkungen vorgestellt.

Donna Hay ist weltweit eine der erfolgreichsten Kochbuchautorinnen. Ihr Marken-zeichen sind einfache, clevere, saisonale Rezepte, die sowohl Gaumen- als auch Augenschmaus sind. Zahlreiche ihrer Kochbücher wurden zu Millionen-Bestsellern. Sie ist Herausgeberin einer Kochzeitschrift und einer in Australien populären iPad-App, schreibt Kolumnen und führt einen Onlineshop mit eigener Kollektion.

www.donnahay.com

Caesar Salad mit Huhn Reis-Kürbis-Kichererbsen-Burger

Donna Hay

life in balance

Frische, leichte Rezepte für gesunden Genuss

240 Seiten

€ 30,80

AT Verlag

www.morawa-buch.at/life-in-balance